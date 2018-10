Das Spitzenspiel in der Fußball-Kreisliga B Nord zwischen der SG Vorderhunsrück (in Blau, mit Torjäger Niklas Schneider) und der SG Lutzerath hielt, was es versprach. Es war eine Menge los beim 1:0 (1:0)-Sieg des Tabellenzweiten Vorderhunsrück, der den Rückstand auf den Spitzenreiter Lutzerath auf vier Zähler verkürzte. Schiedsrichter Dominik Tryankowski aus Bingen hatte vor 150 Zuschauern in Lütz alle Hände voll zu tun. Aber der Reihe nach: In der ersten Hälfte gingen die Gastgeber nach einer Standardsituation durch Lukas Platt in Führung. „Wir haben physisch dagegengehalten. Lutzerath hatte aber auch Chancen. Ein 1:1 zur Pause wäre gerecht gewesen“, sagte Vorderhunsrücks Spielertrainer Alex Blatt. In der zweiten Hälfte überschlugen sich die Ereignisse: Zwei Spieler der Gäste flogen innerhalb einer Aktion mit Gelb-Rot vom Platz. Daraufhin stellte Vorder-hunsrück das Fußball spielen ein, Lutzerath bekam zu neunt sogar einen Elfmeter zugesprochen. Vorderhunsrücks Keeper Holger Zens hielt diesen von Christoph Schenk (69.) und vereitelte auch danach einige Lutzerather Möglichkeiten. „Das ist schwer, in Worte zu fassen. Da wünsche ich mir mehr Souveränität“, sagte Blatt zu bangen Minuten, in denen die Partie zu kippen drohte. Erst nachdem die Gäste mit ihrem Torjäger Schenk einen weiteren Akteur mit Gelb-Rot verloren, war die Partie entschieden. Blatt schnaufte ordentlich durch: „Wir können uns zum Schluss nicht über ein 1:1 beschweren, weil sie es gut und wir schlecht machen. Aber trotzdem sind die Punkte unheimlich wichtig.“ Auch Lutzeraths Sportlicher Leiter Stefan Schenk brauchte seine Zeit, um die Partie zu verdauen. „Wir hatten sogar noch mit acht Mann Torchancen. Irgendwann verliert man auch mal. Wir waren diesmal dran“, meinte er nach der ersten Saisonniederlage.

Tor: 1:0 Lukas Platt (20.). Besonderheiten: Gelb-Rote Karten für Jens Diederich und Daniel Lorenz (beide 62.) und Christoph Schenk (75., alle Lutzerath); Holger Zens (Vorderhunsrück) hält Elfmeter von Christoph Schenk (69.). ...

