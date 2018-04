Für Spitzenreiter Masburg war das 1:1 in Dommershausen erst das zweite Unentschieden (nach einem 2:2 in Hambuch) in dieser Saison. Die frühe Vorderhunsrücker Führung egalisierten die Masburger fast postwendend. Vorderhunsrücks Coach Rolf Pies wusste nicht, ob er sich über den Punkt freuen sollte: „Ab der 20. Minute hatten wir etwas Glück, dass wir nicht hinten lagen. Aber die zweite Hälfte geht klar an uns.“ Ein verdienter Punktgewinn war es hingegen für Wolfgang Bretz. Der Masburger Trainer musste auf einige Leistungsträger verzichten: „Für die Personaldecke bin ich mehr als zufrieden mit dem Unentschieden.“

Tore: 1:0 Lorenz Gockeln (8.), 1:1 Dominick Ahlke (14.). ba

