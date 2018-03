Zell: Keine Neuen, aber neue Zuversicht

Aus unserem Archiv

Zell

Nach der enttäuschenden Hinrunde in der Fußball-Kreisliga A Mosel, vor allem was die Verletzungen betrifft, startet die SG Zell/Bullay/Alf am 29. Januar in die Wintervorbereitung. Dabei kann Trainer Özgür Akin die gleiche Mannschaft begrüßen wie in der Hinrunde, denn auf dem Transfermarkt hat sich nichts getan.