„Wir müssen gucken, dass wir mal wieder ein Spiel gewinnen“, hatte Stefan Häßler im Vorfeld der Bezirksliga-Partie seiner SG Wallmenroth/Scheuerfeld gegen die SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Neunkhausen gesagt. Und nach den Erfahrungen der bisherigen Saisonspiele konnte der Trainer der Gastgeber in der zwölften Minute eigentlich schon guter Dinge sein. Nach einem Foulspiel von Arthur Becker an Justus Stühn trat Hussein Jouni an den Elfmeterpunkt und traf zum 1:0. Eine Wallmenrother Führung bedeutete in diesem Spieljahr in bislang jeder Begegnung einen Sieg für die Blau-Weißen – diesmal kam es anders. Der Vorjahresaufsteiger blieb beim 1:2 (1:1) zum vierten Mal in Folge punktlos. „Das Spiel ist durch den Weitefelder Ausgleich kurz vor der Pause gekippt. Davor waren wir die bessere Mannschaft. Insgesamt geht das Ergebnis aber in Ordnung“, resümierte Stefan Häßler die 90 Minuten.

Die Einheimischen begannen in der Tat überlegen, büßten kurz nach dem Führungstreffer ihre anfängliche Überlegenheit jedoch ein, und es entwickelte sich eine muntere, temporeiche Begegnung mit Chancen auf beiden Seiten. ...

Lesezeit für diesen Artikel (323 Wörter): 1 Minute, 24 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.