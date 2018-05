Ein äußerst kurzweiliges und ausgeglichenes Spiel bekamen die Zuschauer in der Bezirksliga Ost beim 4:2 (1:1)-Derbysieg des TuS Montabaur bei der SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod geboten. Beide Teams brauchten nicht lange, um Torgefahr auszustrahlen. Pascal Tillmanns fand nach einem Freistoß seinen Meister in Ahrbachs Keeper Florian Weimer (6.), ehe dessen Gegenüber Marcel Kemper sich gleich zweimal mit tollen Paraden gegen Markus Rausch (11.) und Noah Quirmbach (12.) auszeichnete und somit seiner Elf ermöglichte, in Führung zu gehen. Nach Fabio Scumacis tollem Zuspiel schob Mario Denker überlegt ins linke Eck zum 0:1 für Montabaur ein (26.).

Aufsteiger Ahrbach zeigte sich vom Gegentreffer wenig geschockt und glich noch vor der Pause mit einem Konter der Marke „mustergültig“ aus. Nach Balleroberung am eigenen Strafraum ging es mit schnellem ...

Lesezeit für diesen Artikel (329 Wörter): 1 Minute, 25 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.