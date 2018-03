Testspiele: Rheinböllen und Kirchberg stillen Torhunger, Karbach nur 2:2, TSV verliert

Die besten Rhein-Hunsrücker Fußballvereine haben ihre ersten Tests absolviert:

Gianluca Pies (rechts) gehörte zu den Torschützen beim 9:0-Testspielsieg des TuS Rheinböllen gegen den Pfalz-Klub SV Gundersweiler.

Foto: hjs-Foto

FC Karbach

Der Oberligist kam in Rengsdorf gegen den Rheinlandligisten SG Neitersen/Altenkirchen nicht über ein 2:2 hinaus. Dabei machten die Karbacher sogar einen 0:2-Rückstand wett. Selim Denguezli gelang mit dem Halbzeitpfiff das 1:2, Enrico Köppen besorgte den Ausgleich. Trainer Torsten Schmidt setzte 17 Spieler ein, darunter Neuzugang Leo Kabashi. Nicht mit von der Partie waren Kapitän Maximilian Junk und Abwehrspieler David Eberhardt. Am kommenden Wochenende hat der FCK ein volles Programm: Am Freitag (20 Uhr) gastiert Karbach beim A-Klässler Spvgg Cochem, am Samstag steht ab 13 Uhr in Boppard die Futsal-Rheinlandmeisterschaft an, ehe das Testspiel am Sonntag (16.30 Uhr) beim Rheinlandligisten SG Andernach das intensive Wochenende abrunden wird.

TSV Emmelshausen

Nach dem 1:4 gegen Rot-Weiß Koblenz musste sich der Rheinlandliga-Spitzenreiter TSV in seinem zweiten Testspiel einem weiteren Oberligisten geschlagen geben: Beim FV Engers unterlag Emmelshausen mit 1:2. Nach torloser erster Hälfte sorgte Christian Wiersch mit einem Doppelschlag für die 2:0-Führung der Engerser, ein Eigentor (65.) brachte den TSV heran, der Ausgleich wollte aber nicht mehr fallen. „Die Gegentore – ein Elfmeter und ein Kopfball nach einer Ecke – waren vermeidbar“, meinte TSV-Trainer Julian Feit: „Insgesamt war es ein sehr guter und intensiver Test. Die wichtigste Erkenntnis war, dass wir am Ende noch viel Kraft in den Beinen hatten – und das mit nur zwölf einsatzfähigen Feldspielern.“ Unter anderem Ufuk Kurt und Dustin Vogt (beide am Knöchel verletzt) fehlten. Auf sich aufmerksam machte A-Junior Krenar Aliqkaj. Der körperlich starke Linksfuß zeigt in der Offensive laut Feit gute Ansätze: „Krenar kann in der Rückrunde eine gute Alternative werden.“ Am Sonntag (15 Uhr) testet der TSV beim Südwest-Verbandsligisten Eintracht Bad Kreuznach.

TuS Kirchberg

Das Bezirksliga-Topteam aus dem Rheinland gastierte beim Südwest-Bezirksliga-Titelaspiranten TuS Hackenheim. Kirchberg gewann in der Nähe von Bad Kreuznach mit 7:0 (2:0). Die Tore markierten Fabian Brunk (2), Torsten Resch (2), Leon Kellerer (2) und Tim Müller. Sein Debüt feierte JFV-Torwart Leon Roth. „Einige Spieler haben gefehlt, trotzdem war es nach 20 ausgeglichenen Minuten am Ende eine klare Sache für uns“, sagte Trainer Christian Schneider. Am Mittwoch (20 Uhr) testet Kirchberg beim Rheinlandligisten Mülheim-Kärlich.

TuS Rheinböllen

Der Bezirksligist bezwang die Pfälzer vom SV Gundersweiler (A-Klasse Kaiserslautern) glatt mit 9:0 (5:0). In die Schützenliste reihten sich Tim Flesch (3), Nico Merg (2), Dennis Flesch, Fabio Aquila, Gianluca Pies und Maurice Lenhard ein. Das nächste Testspiel bestreitet die Elf von Kevin Schneck am Samstag (16 Uhr) bei der SG Maifeld/Polch. Die SG belegt in der Kreisliga B Mayen den vierten Rang.

SG Mörschbach/Argenthal/Liebs.

Genau wie Kirchberg testete auch der Bezirksliga-Rivale Mörschbach an der Nahe: Beim TSV Langenlonsheim – ebenfalls Bezirksliga – gab es eine 0:1-Niederlage. Das Gegentor fiel in der 46. Minute und im Anschluss an einen Eckball. „Unsere erste Hälfte war relativ ordentlich, da hätten wir 2:0 führen müssen“, meinte Mörschbachs Coach Siggi Wächter: „Im zweiten Durchgang haben wir dann ein bisschen etwas ausprobiert, das war dann nicht mehr so gut, der Test hat aber trotzdem seinen Zweck erfüllt.“ Kurz vor Schluss parierte Mörschbachs Keeper Marvin Hofrath noch einen Elfmeter. Pausieren musste Stürmer Maurice Volkweis, der nach dem Masterssieg vor rund einer Woche über Adduktorenprobleme klagt. Der nächste Mörschbacher Test steigt am Mittwoch (19.30 Uhr) beim B-Mosel-Klub SV Blankenrath. bon