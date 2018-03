Fußball-Bezirksligist SV Oberwesel bestreitet vor dem Derby-Auftakt am 3. März in Niederburg sein letztes Testspiel beim A-Klasse-Tabellenzweiten Spvgg Cochem. Anstoß ist am heutigen Samstag um 15 Uhr an der Mosel. Es ist das erste Wiedersehen der beiden Vereine nach dem dramatischen 2:1-Sieg nach Verlängerung des SVO im Aufstiegsfinale Ende Mai in Dommershausen. Den jüngsten Test verlor Oberwesel wie berichtet mit 0:1 in Löf bei A-Klässler SG Buchholz/Nörtershausen (Tor von Felix Ptakowski). Oberwesels Coach Peter Ritter sprach von einem „schwachem Spiel“ seiner Elf, in der sich mit Sebastian Mitchard (Hüfte) und Lukas Stüber (Knie) zu allem Überfluss zwei Akteure verletzten.

Für den Bezirksliga-Lokalrivalen TuS Rheinböllen geht es in acht Tagen (4. März) bei der SG Mülheim-Kärlich II wieder los. Am Wochenende testet Rheinböllen nicht, dafür steht ein Teamabend an. Den ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.