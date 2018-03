Stürmeranfrage kommt dem Ahrweiler BC höchst gelegen – Tabellenführer freut sich über Neuzugang für die rechte Außenbahn

Manchmal muss man nicht suchen, sondern einfach nur finden. So jedenfalls ist es jetzt dem Fußball-Bezirksligisten Ahrweiler BC ergangen. Dem Tabellenführer ist nämlich eine ablösefreie Verstärkung für die Offensive geradewegs zugelaufen – und zwar eine, die Trainer Jonny Susa höchst gelegen kommt.

Auf der Jagd nach dem Titel bekommt Torjäger Almir Porca (am Ball) in der Offensive beim Ahrweiler BC einen neuen Sturmpartner: Abderrahman Ezzammouri soll künftig auf der rechten Außenbahn für Dampf sorgen. Der 29-jährige Marokkaner kennt Trainer Jonny Susa noch aus gemeinsamen Tagen bei RW Merl und hat sich jetzt beim Tabellenführer auf der Suche nach einem neuen Betätigungsfeld gemeldet.

Foto: Vollrath

Mit Abderrahman Ezzammouri hat er nun einen Spieler für die rechte offensive Außenbahn. Nicht, dass die Mannschaft mit 51 erzielten Toren in 17 Spielen – den meisten in der Liga – ein ausgemachtes Offensivproblem hätte. Aber für besagte rechte Außenbahn fehlte eben ein ausgemachter Spezialist. Almir Porca, mit 26 Treffern der beste Stürmer der Liga, hat die Aufgabe notgedrungen schon mal ebenso übernommen wie Florian Jacobs. Beide hat Susa aber lieber auf anderen Positionen gesehen.

Mit Ezzammouri scheint nun der richtige Mann gefunden. Und der Marokkaner kommt nicht nur ablösefrei, sondern hat sich auch noch selbst vorgestellt. Zuletzt beim Bezirksligisten Spfr Troisdorf 05 war er freigestellt. Auf der Suche nach einem neuen Betätigungsfeld hat sich der 29-Jähriger an Susa erinnert, den er aus seiner Zeit beim Landesligisten Rot-Weiß Merl (2014/2015) noch kannte. „Er war damals im Kader, hatte sich zum Anfang der Saison aber verletzt, fiel lange aus und hat dann in der zweiten Mannschaft gespielt“, erzählt Susa. Später spielte er dann aber noch höherklassig, etwa beim Landesligisten FV Endenich.

„Er hat Schnelligkeit und Technik“, sagt Susa über Ezzammouri, der mit seiner Erfahrung somit auch durchaus für die Rheinlandliga infrage käme. Aber so weit mag Susa noch gar nicht denken. Nicht nur, dass dazu erst einmal der Aufstieg geschafft werden müsste, es bleibt auch abzuwarten, ob Ezzammouri über die Saison hinaus beim ABC spielt. „Das müssen wir dann mal schauen“, sagt Susa: „Schließlich ist das schon viel Fahrerei für ihn. Er kommt immer aus Troisdorf zu uns.“

Und wie sieht der Trainer die Aufstiegschancen? „Dazu müssten wir am besten von den verbleibenden 13 Spielen 13 gewinnen. Ich glaube, das wird ein ganz enger Zweikampf mit dem FC Metternich. Urmitz sehe ich in der Breite vielleicht nicht ganz so gut aufgestellt.“

Dass der ABC derzeit an der Tabellenspitze steht, liegt nicht zuletzt daran, dass Metternich bei zwei Punkten Rückstand noch ein Spiel weniger ausgetragen hat. Urmitz mit ebenfalls einem Spiel in Rückstand liegt bereits sieben Punkte zurück.

Susa hält es für gut möglich, dass eine Entscheidung im direkten Duell fällt, das am 29. April im Apollinarisstadion steigt. „Ich glaube jedenfalls kaum, dass wir beide jeweils noch drei, vier Spiele verlieren“, so der Trainer.

Dass sich seine Mannschaft zuletzt mit ein wenig Mühe in die Winterpause rettete, erklärt sich auch dadurch, dass einige Spieler fehlten, etwa wegen Urlaubs. Aber auch Verletzungen haben dem starken Aufsteiger zu schaffen gemacht. Besonders der Verlust von Jan Leiendecker, der sich am siebten Spieltag die an der Fußsohle verlaufende Plantarsehne gerissen hatte und seitdem fehlte, wiege schwer, so Susa: „Seitdem mussten wir im zentralen Mittelfeld immer improvisieren. Robert Zimnol musste etwa als Zehner als Sechser ran.“ Zudem fiel Christoph Ferenc mit einem Wadenbeinbruch aus. Für die Vorbereitung hofft Susa nun wieder auf einen kompletten Kader. Los geht es für den ABC am Sonntag, 14. Januar, mit einem Hallenturnier beim VfL Meckenheim.

Zum ersten Meisterschaftsspiel im neuen Jahr steht dann am Sonntag, 4. März, (14.30 Uhr) das Derby zu Hause gegen den Nachbarn SG Gönnersdorf-Brohl an. map

Die Testspiele im Überblick: SG 99 Andernach – ABC (Fr., 26. Januar, 20 Uhr), Spfr Ippendorf – ABC (Do., 1. Februar, 19.45 Uhr), ABC – TuS Koblenz II (Sa., 3. Februar, 16 Uhr), ABC – FC Flerzheim (Fr., 9. Februar, 19.45 Uhr), ABC – SG Westum/Löhndorf (Sa., 16. Februar, 17.15 Uhr).