SG Gönnersdorf-Brohl sucht die Balance nicht nur im Dunkeln

Die Augen offen hatte man beim Fußball-Bezirksligisten SG Gönnersdorf-Brohl halten wollen in der Winterpause nach Kaderergänzungen. Aber Trainer Ralph Seul äußerte sich schon skeptisch, als er meinte: „Wenn sich etwas ergibt, werden wir nicht Nein sagen. Aber es wird schwer, echte Verstärkungen an Land zu ziehen.“ Womit er recht behalten sollte: „Nein, es hat sich nichts getan“, berichtet nun der Gönnersdorfer Geschäftsführer Oliver Göbel. Nicht immer fügt es sich so glücklich wie im vergangenen Jahr, als in der Winterpause mit Rico Reuter und Nico Schunk zwei Defensivspezialisten vom SC Niederzissen gekommen waren.

Dass Timo Schmidgen bislang erst fünfmal getroffen hat, nachdem er in der vergangenen Saison mit 20 Treffern zweitbester Stürmer der Liga war, liegt zum einen daran, dass er sich lange Zeit noch mit den Folgen einer Knieverletzung herumplagte, zum anderen daran, dass Gönnersdorf nun mit einer defensiveren Grundausrichtung spielt. So gab es weniger Gegentore, aber eben auch weniger selbst erzielte Treffer.

Foto: Vollrath

Großes Bedauern klingt dennoch bei Göbel nicht durch, dass es diesmal nicht geklappt hat. Schließlich ist er überzeugt: „Unser Kader ist auch so gut genug.“ Das große Problem in der Hinrunde war eben nur: Der Kader stand zu selten komplett zur Verfügung. Verletzungen und berufliche Verhinderungen sorgten dafür, dass immer wieder Spieler fehlten. „Wir haben eben Studenten, Krankenpfleger und Polizisten im Kader, die Schichtdienst haben“, so Göbel. Und dann gibt es da noch ein spezielles Problem: „Immer, wenn es in die dunkle Jahreszeit geht, lassen wir nach. Das war auch schon in der vergangenen Saison so“, bedauert der Geschäftsführer.

Was dann dazu führte, dass nach einer starken Phase von acht Spielen ohne Niederlage am Ende vier Niederlagen und ein Remis die Bilanz trübten. Trotzdem steht die Mannschaft mit 20 Punkten aus 16 Spielen und Rang acht allemal gut da. Dennoch sieht Trainer Seul noch Verbesserungsbedarf: „Die Heimbilanz und die Torausbeute sollen in der Rückrunde besser werden“, lauten seine Ziele.

In der Tat ist der Torertrag bislang erheblich dürftiger als noch in der vergangenen Saison. Da durfte sich Gönnersdorf mit 70 Treffern über die drittbeste Ausbeute in der Liga freuen, nun steht mit 24 die zweitschlechteste zu Buche. Nur Schlusslicht Mengerschied hat noch seltener getroffen (20).

Erstaunlich, zumal das Offensivpersonal fast zusammengeblieben ist. Timo Schmidgen (mit 20 Toren damals zweitbester Ligastürmer) ist ebenso noch dabei wie Philipp Ruthsch (18/Vierter der Torjägerliste). „Man darf aber nicht vergessen, dass Patrick Melcher fehlt“, erinnert Göbel an dessen Wechsel zur SG Kempenich/Spessart. Und dass Schmidgen seine in der Vorbereitung erlittene Knieverletzung lange noch anzumerken war, bildet einen weiteren Mosaikstein im Gesamtbild. Außerdem darf beim Blick auf die Offensive die Defensive nicht vernachlässigt werden. Mit 73 Gegentoren hatte Gönnersdorf 2016/2017 die drittschlechteste Abwehr – und verfügt nun aktuell über die sechstbeste (29) – alles eine Frage der Balance eben.

„Es macht sich schon bemerkbar, dass wir hinten zumeist mit einer Fünferkette gespielt haben. Da sind Timo Schmidgen, Philipp Ruthsch und Tobias Felten jetzt vorn zumeist mehr auf sich gestellt“, erklärt Göbel. Zudem agierte Melf Hargens, sonst ein Antreiber im Offensivspiel, nun als zentraler Spieler in der Fünferkette.

Der Versuch, es in den letzten Spielen des Jahres 2017 wieder mit einem 4:4:2-System zu versuchen, erwies sich als nicht gewinnbringend. Die schlechte Ausbeute in dieser Phase lag eben nicht nur an der zunehmenden Dunkelheit.

Und so dürfte für Seul die kniffligste Aufgabe in der Rückrunde darin bestehen, die richtige Balance zwischen Sturm und Abwehr zu finden. Dann dürfte sich auch die bislang noch maue Heimbilanz (acht Punkte aus acht Spielen – viertschlechteste Ausbeute) verbessern. „Wir tun uns mit der Fünferkette eben schwerer, das Spiel zu machen“, so Göbel. Aber wo Schatten fällt, gibt es auch Licht: So trägt die Taktik auswärts mehr Früchte: Zwölf Punkte bedeuten in dieser Bilanz Rang vier.

Zumindest dürften sich am vergangenen Samstag die Mienen der Verantwortlichen bei der SG erhellt haben. Bei einem Neujahrstreffen (als Alternative zur Weihnachtsfeier) meldeten sich alle Spieler fit und munter zurück.

Die Vorbereitung beginnt am 29. Januar, in der Meisterschaft geht es am Samstag, 24. Februar, (16 Uhr) zu Hause mit dem Nachholspiel gegen Schlusslicht Mengerschied weiter, ehe es dann am Sonntag, 4. März, (14.30 Uhr) zum Derby beim Tabellenführer und Nachbarn Ahrweiler BC geht. map

Die Vorbereitungsspiele im Überblick: Spfr Miesenheim – Gönnersdorf (Sa., 3. Februar, 15 Uhr), TuS Oberwinter – Gönnersdorf (Mi., 7. Februar, 19.30 Uhr), SG Bad Breisig – Gönnersdorf (Sa., 17. Februar, 16 Uhr).