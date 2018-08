Die viermonatige Fußballpause von Max Sponheimer bei der SG Meisenheim/Desloch/ Jeckenbach war seit geraumer Zeit angekündigt. Der Abwehrspieler hat sich nun für einen Auslandsaufenthalt verabschiedet. Er sorgt dadurch für eine Lücke im Kader des Fußball-Landesligisten, die Nico Kiefaber nicht wird schließen können, denn der bullige Akteur ist ein Mann für die Offensive. Bei der SGM sind sie dennoch froh, Kiefaber kurzfristig als Zugang gewonnen zu haben. Der neue Akteur war vor der Saison zum SV Mackenbach gewechselt, der sich bekanntermaßen in der vergangenen Woche aus der Landesliga zurückgezogen hatte. Kiefaber wollte aber weiterhin in der Landesliga spielen, stellte sich bei der SGM vor und überzeugte. „Er wohnt in Lauterecken. Das passt, wir sind froh, dass er sich uns angeschlossen hat“, betont SGM-Trainer Andy Baumgartner.

Kiefaber wird allerdings voraussichtlich noch nicht dabei sein, wenn die SGM am Samstag um 16 Uhr in Meisenheim den TuS Hohenecken zum ersten Spitzenspiel der Saison empfängt. Beide Teams werden ...

