TuS Veitsrodt alleiniger Erster

Aus unserem Archiv

Kreis Birkenfeld

Der TuS Veitsrodt geht als alleiniger Tabellenführer der C-Klasse Birkenfeld Ost in die Winterpause. Gleiches gilt für die SG Hoppstädten-Weiersbach III in der West-Staffel, die in Hettenrodt siegte und davon profitierte, dass die Partie des FV Eckersweiler in Achtelsbach abgesagt wurde. In der Mitte überwintert die SG Regulshausen/Hintertiefenbach auf dem ersten Platz.