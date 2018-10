Kreis Bad Kreuznach. Nach der dritten Absage ist Schluss. Dieses Damoklesschwert schwebt über dem TuS Meddersheim II in der Fußball-C-Klasse Bad Kreuznach 2. Die Meddersheimer mussten am Sonntag die Partie gegen die SG Volxheim/Badenheim II aus Personalmangel absagen. Es ist nach dem Spiel beim TuS Winzenheim II bereits ihre zweite Absage. Eine weitere dürfen sie sich also nicht erlauben, ansonsten werden sie disqualifiziert und die Liga würde auf 13 Teams reduziert. Sportliche Auswirkungen hätte das aktuell keine, da die Meddersheimer punktlos Letzter sind. Die Volxheimer verbuchten durch den Meddersheimer Verzicht immerhin ihren ersten Dreier der Saison. Dem TuS machen vor allem die kurzfristigen Abgänge nach Bockenau zu schaffen, wo der TSV eine neue Mannschaft meldete. An der Tabellenspitze zieht der TSV Hargesheim II weiter einsam seine Kreise, die SG Pfaffen-Schwabenheim II gewann das Verfolgerduell in Bad Sobernheim mit 5:4.

Der TSV Bockenau findet in der C-Klasse Bad Kreuznach 1 immer besser in die Spur, holte in der englischen Woche neun von neun möglichen Punkten. Abgerundet wurde die starke Bilanz ...

