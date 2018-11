Für eine faustdicke Überraschung hat der Bollenbacher SV in der Fußball-Bezirksliga Nahe gesorgt. Die BSVler trotzen dem Spitzenreiter, der SG Eintracht Bad Kreuznach II, ein 0:0-Remis ab. Von dem Ausrutscher des Ersten konnte der FC Brücken nicht profitieren. Der Vierte verlor in letzter Sekunde mit 3:4 gegen die TuS Waldböckelheim. Bei der 2:3-Niederlage des TuS Mörschied gegen den SV Türkgücü Ippesheim rückte der sportliche Aspekt derweil in den Hintergrund. In der Nachspielzeit flog SV-Kapitän Erhan Kurpejovic nach mehreren Schlägen mit der Roten Karte vom Feld. Ein Opfer, Aaron Klos, wurde mit Verdacht auf eine gebrochene Nase ins Krankenhaus gebracht. Im Tabellenkeller wusste der FC Hohl Idar-Oberstein gegen Karadeniz Bad Kreuznach zu überzeugen. Durch den 5:2-Kantersieg geben die Finsterheck-Kicker die Rote Laterne wieder an den Kontrahenten ab.

FC Brücken - TuS Waldböckelheim 3:4 (1:2). Der Aufsteiger aus Wadlböckelheim präsentierte sich äußerst kampfstark beim Topteam aus Brücken. „Die Gäste haben schon eine harte Gangart an den Tag gelegt“, ...

