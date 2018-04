Mit unterschiedlichen Ergebnissen bestritt der FC Brücken seinen Doppelspieltag in der Fußball-Bezirksliga. Am Freitag unterlag der FC der SG Weinsheim klar mit 1:6. Zwei Tage später zeigten die Brückener aber eine klasse Reaktion und schlugen den VfL Weierbach mit 3:1. Die Teams im Tabellenkeller sind insgesamt noch enger zusammengerückt. Der Vorletzte aus Brücken hat zwei Punkte Rückstand auf den ersten sicheren Nichtabstiegsplatz. Der VfL Weierbach derweil steht als Elfter nur einen Zähler vor der Abstiegszone und muss weiter um den Klassenverbleib zittern. Primus SC Idar-Oberstein II bleibt nach dem 0:0 gegen den TuS Hackenheim weiter ungeschlagen. Jedoch hat Verfolger SG Hoppstädten-Weiersbach eine Partie weniger absolviert und hat bei einem Punkt Rücktand nun gute Chancen, am SC vorbeizuziehen. Der TuS Mörschied feierte einen 3:0-Heimerfolg gegen den SV Türkgücü Ippesheim. Mit diesem Ergebnis behielt auch der Bollenbacher SV gegen den SV Winterbach die Oberhand.

FC Brücken - SG Weinsheim 1:6 (0:1). „Am Ende war es ein verdienter Sieg der SG, obwohl wir in der ersten Hälfte die größeren Chancen hatten“, erklärte FC-Abteilungsleiter Karsten Schultheiß. ...

