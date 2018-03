Frank Reichert verlässt die SG Spabrücken

Die SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg befindet sich auf Trainersuche. Frank Reichert wird den Spitzenklub der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach Ost im Sommer verlassen.

„Wir gehen nicht im Streit auseinander“, erklärt Reichert und schiebt hinterher: „Die Entscheidung hat rein persönliche Gründe. Ich weiß bereits, dass ich in der Vorrunde der neuen Saison an fünf, sechs Wochenende verhindert bin. Da macht es wenig Sinn, ein Männerteam zu trainieren. Ich werde auch keinen anderen Verein übernehmen.“ Unabhängig von dieser Entscheidung ist Reicherts Engagement im Bereich des Torwarttrainings. „Das möchte ich gerne fortsetzen“, sagt der ehemalige Spitzenkeeper. Derzeit betreut er die Torhüter am DFB-Stützpunkt des Kreises Alzey-Worms, der in Worms untergebracht ist. Zudem ist er als Torwarttrainer bei der Mainz-05-Fußballschule tätig. Und die Torhüter des Verbandsligisten SV Alemannia Waldalgesheim hören auch auf sein Kommando. „Wobei da noch nicht geklärt ist, ob das in der nächsten Saison fortgesetzt wird“, sagt Reichert.

Reicherts Entscheidung haben die Verantwortlichen in Spabrücken mit Verständnis, aber auch mit Bedauern aufgenommen. Ralf Vallerius, Vorstandsmitglied des SV Spabrücken, erklärt: „Als Vereinsvertreter kann ich die Entscheidung nachvollziehen, allerdings bedauern wir seinen Entschluss, da wir sehr gerne mit ihm auch in der nächsten Saison weiter gearbeitet hätten.“ Ein Nachfolger ist noch nicht gefunden. Olaf Paare