Tabellenführer TuS Tiefenstein hat im Spitzenspiel der Fußball-B-Klasse West Verfolger ASV Idar-Oberstein abgeschüttelt und marschiert in großen Schritten dem Titel entgegen. Die Niederlage des ASV eröffnet aber dem SV Heimbach wieder Chancen auf Platz zwei. Doch dafür interessiert sich Jens Hoferichter vor der Partie am heutigen Samstag, 14 Uhr, beim Lokalrivalen SG Berglangenbach/Ruschberg eher weniger. „Wir schauen schon lange nicht mehr auf die Tabelle“, sagt der Torhüter, der Heiko Alkofer als Coach abgelöst hat. „Wir wollten nach dem Trainerwechsel erst einmal wieder in die Spur kommen. Für uns ist wichtiger, dass es ein Derby ist.“ Zwar hätten Nachbarschaftsduelle nicht mehr die Bedeutung wie früher, trotzdem sei immer noch Feuer in solchen Partien. „Im Derby ist jeder heiß“, sagt Hoferichter. „Man kennt sich untereinander.“ Dass sein Team in Berglangenbach beim Zehnten Favorit ist, akzeptiert der Spielertrainer. „Ich schätze unsere Truppe stärker ein als die der Langenbacher“, sagt Hoferichter. „Ich hoffe, dass wir den Dreier holen. Alles andere wäre eine Enttäuschung.“ Seine Mannschaft geht offensiv in die Partie, hat sich aber auch in der Abwehr stabilisiert.

Ebenfalls am Samstag tritt um 17 Uhr die SG Reichenbach/Frauenberg, der Fünfte, bei seinem oberen Tabellennachbarn, der SG Hoppstädten-Weiersbach II, an. Bei einem Heimbacher Sieg steht am Sonntag der ASV ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.