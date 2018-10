Kreis Bad Kreuznach. Auch in den Fußball-B-Klassen wird unter der Woche dem runden Leder nachgeeifert. In der B-Klasse Bad Kreuznach 2 überstrahlt eine Begegnung dabei alle anderen. In Bosenheim kommt es zum Gipfeltreffen zwischen der SG Pfaffen-Schwabenheim/Bosenheim und dem TSV Hargesheim. Die Gäste vom Wissberg sind mit drei Punkten Vorsprung Tabellenführer. Die SG lauert direkt dahinter und wird versuchen, mit dem TSV gleichzuziehen. Beide Mannschaften sind in blendender Verfassung. Die SG hat sechs Spiele in Folge gewonnen und stellt mit 49 Treffern den besten Angriff der Liga. Spielertrainer Ferdi Özcan (15), Benjamin Mayer (14) und Luka Wolf (13) gehören zu den absoluten Torjägern der Klasse. Der TSV ist sogar noch ungeschlagen und bewies beim jüngsten 2:0 gegen den FC Bad Sobernheim erneut seine Qualität. Die Hargesheimer haben im gesamten September keinen Gegentreffer kassiert und werden nun versuchen, die Offensivkraft der SG einzudämmen.

Ihren ersten Rang in der B-Klasse Bad Kreuznach 1 möchte die TSG Planig II behaupten. Die TSG bekommt es mit dem Zehnten, der SG Guldenbachtal II, zu tun. Verfolger SG ...

