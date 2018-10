A-Klasse Bad Kreuznach. 2:2 (0:0) trennten sich gestern Abend die SG Gräfenbachtal und der VfL Sponheim. „Ich habe uns stärker gesehen, wir hatten mehr vom Spiel, aber am Ende ist das Remis auch nicht ganz unverdient“, bilanzierte SG-Trainer Toni Heeg. Ilhan Nurkovic brachte die Gastgeber in Führung, das 2:0 lag danach in der Luft, doch Stefan Schwartz glich für die Sponheimer aus. Nach dem 2:1 der SG durch Christoph Tonn sahen die Gräfenbachtaler erneut wie der Sieger aus, doch Schwartz sicherte seinem Team mit dem 2:2 den Punkt. „Es war der einzige lange Ball in der zweiten Hälfte, der die Schnittstelle unserer Viererkette erwischt hat, und schon stand es 2:2. So ist das eben“, erklärte Heeg. Das Duell der Reserveteams folgt am heutigen Mittwoch um 19 Uhr, ebenfalls in Sommerloch. olp

Merxheimer Zweite siegt in Weinsheim B-Klasse Bad Kreuznach 1. Der FCV Merxheim II feierte gestern Abend einen 1:0 (1:0)-Auswärtssieg bei der SG Weinsheim II dank eines Treffers von Fabio Kainz ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.