Kreis Bad Kreuznach. Die SG Nordpfalz hat eine ereignisreiche Vorbereitung hinter sich. Kurz vor dem Rundenstart trat Coach Markus Braden zurück, Julian Reimann und Mario Jost übernahmen das Zepter beim Team aus der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. Zudem gestaltet sich die Personallage kompliziert. „Wir hatten ein tolles Trainingslager in Hermeskeil. Doch anschließend wurde die Verletztenliste immer länger. Ursprünglich war unser Plan, dass wir auch mal Spieler aus der ersten Mannschaft in der Reserve einsetzen, um diese zu stärken. Aktuell ist es aber genau umgekehrt“, erklärt Jost, dem der Saisonstart gegen die TSG Planig (0:1) jedoch Hoffnung macht: „Es ist immer schwierig, eine Niederlage positiv zu verkaufen. Aber die Mannschaft hat eine klasse Einstellung gezeigt.“ Heute gastiert die SG in Bretzenheim.

FSV Bretzenheim - SG Nordpfalz. „Wir wissen nicht so genau, was uns erwartet. Die Bretzenheimer Mannschaft hat ein neues Gesicht erhalten“, sagt Mario Jost: „Auf dem Kunstrasen des FSV hatten ...

Lesezeit für diesen Artikel (293 Wörter): 1 Minute, 16 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.