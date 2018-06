Nach dem 2:1-Hinspielsieg reicht der Spvgg Teufelsfels am heutigen Samstag, 17 Uhr, ein Unentschieden beim ASV Idar-Oberstein zum Aufstieg in die Fußball-A-Klasse Birkenfeld. In der Schlussphase der ersten Partie hatte auf beiden Seiten ein Spieler die Rote Karte gesehen. Der ASV muss deshalb auf Torwart Florian Fischer verzichten, die Spvgg auf Fabian Tressel, ihren Sechser.

„Das tut uns sehr weh“, sagt Wellendorf. „Fabian ist eine Stütze im defensiven Mittelfeld, die nicht zu ersetzen ist.“ Das Teufelsfels-Team agierte im Hinspiel nach dem Rückstand zunächst wie gelähmt. ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.