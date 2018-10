Besonders in der Schlussphase der Fußball-Verbandspokal-Begegnung zwischen der JSG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach und dem 1. FC Kaiserslautern war dem höherklassigen Favoriten aus der Barbarossastadt die Verunsicherung anzumerken. Die FCK-A-Jugend, in der Bundesliga mit nur einer Niederlage auf dem sechsten Rang positioniert, musste einen Meisenheimer Angriff nach dem anderen abwehren. In der 89. Minute verpasste Sabri Kartal eine Flanke von rechts nur knapp und verfehlte den Ausgleich um wenige Millimeter. Auch in der Nachspielzeit hatten die Pfälzer zu kämpfen, brachten den Vorsprung aber über die Zeit und zogen mit einem 1:0 (0:0)-Erfolg ins Pokalhalbfinale ein.

„Wir waren am Ende mehrfach mit klaren Chancen am Ausgleich dran. Eine beeindruckende Leistung“, resümierte Marco Reich, Trainer der in der Regionalliga spielenden Meisenheimer. Seine Auswahl hatte bereits im ersten ...

