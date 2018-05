Als im Juni 1970 der Fußballkreis Rhein/Ahr in Kempenich aus der Taufe gehoben wurde, wählten die Vereine Heinz Zimmermann zum Kreisjugendleiter. Nach Kurt Theisen (Monreal), Hans Weyh (Kruft), Franz-Josef Krayer (Andernach), Walter Merten (Baar), Andreas Meyer (Bad Neuenahr-Ahrweiler) und Dieter Sesterheim (Adenau) ist Dieter Jerrentrup aus Bad Neuenahr-Ahrweiler der nunmehr achte Chef der Rhein/Ahr-Fußballjugend. Der bisherige Staffelleiter für die F-Junioren und Bambini wurde ebenso wie seine Mitstreiter beim Kreisjugendtag in Mayen einstimmig gewählt. Er löst damit Dieter Sesterheim ab, der dieses Amt zwölf Jahre lang ausgeübt hat und beim Kreistag am 18. Juni in Baar-Wanderath als designierter Nachfolger für den scheidenden Kreisvorsitzenden Walter Merten ins Rennen gehen wird.

Verabschiedet und mit der Bronzenen Ehrennadel des Fußballverbandes ausgezeichnet wurde Staffelleiter Rudi Pütz (Mendig), der zehn Jahre lang als Staffelleiter für die A- bis C-Junioren tätig war. Seine Funktion übernimmt ...

Lesezeit für diesen Artikel (479 Wörter): 2 Minuten, 04 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.