Die C-Jugendfußballer der JSG Wisserland Mittelhof müssen in der Bezirksliga an diesem Wochenende noch einmal ran, der Aufstieg in die Rheinlandliga ist ihnen als Zweitplatzierter aber jetzt schon nicht mehr zu nehmen. Zwar stehen die Sportfreunde Eisbachtal II uneinholbar an der Spitze, sie dürfen jedoch nicht aufsteigen, weil die eigene erste Mannschaft aus der Regionalliga absteigt und der Reserve damit den Platz wegnimmt.

Das Bild zeigt die erfolgreiche Mannschaft der JSG Wisserland, stehend von links: Trainer Özgür Sari, Co-Trainer Christoph Eiteneuer, Christopher Knautz, Amin El Ghawi, Sinan Saricicek, Linus Götz, Kerem Sari, Till ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.