Noch vor wenigen Jahren war der Fußballnachwuchs der SG 06 Betzdorf in A-, B- und C-Jugend Regionalligist. Mit dem Ende der Saison 2011/12 begann dieses Alleinstellungsmerkmal jedoch zu bröckeln. Die A-Junioren spielten fortan nur noch Rheinlandliga, 2015 ging es dann für die C-Jugendlichen eine Klasse nach unten, und mit dem Abstieg der B-Jugend 2016 war die Regionalliga-Ära schließlich Geschichte. Für einen Verein aus einer ländlich geprägten Region bedeutet das allein noch keine Krise. Doch dass der Traditionsklub aus der Sieg-Heller-Stadt seine Vormachtstellung im leistungsorientierten Jugendfußball inzwischen verloren hat, wurde nun noch einmal deutlich. So beschlossen die Verantwortlichen am Montag, den ältesten Nachwuchs vom Spielbetrieb der A-Jugend-Rheinlandliga abzumelden.

„Nach einer Besprechung mit den Spielern hat sich die SG 06 Betzdorf schweren Herzens entschlossen, dem Wunsch der überwiegenden Anzahl der Spieler zu entsprechen“, heißt es in einer Pressemitteilung des ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.