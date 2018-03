TuS Kirchberg II gewinnt das "Heimturnier"

Überraschung bei der Futsal-Kreismeisterschaft (FKM) in Kirchberg: Nicht die Favoriten SG Biebertal/Unterkülztal und SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn standen sich im Finale gegenüber, sondern der TuS Kirchberg II und die SG Niederburg/Biebernheim/ Damscheid II. Die Kirchberger A-Klasse-Reserve gewann das „Heimspiel-Endspiel“ im Sechsmeterschießen gegen den stark auftrumpfenden B-Süd-Klub von der Rheinhöhe. Der Lohn: Kirchberg II kassierte 200 Euro Siegprämie und das Ticket für das Masters, Niederburg II heimste 150 Euro ein – und darf am Sonntag beim Budenzauber in Simmern ebenfalls mitmischen.

Der TuS Kirchberg II um Trainer Frank Hartmann (links) wurde zum ersten Mal Futsal-Kreismeister.

Foto: hjs-Foto

Finale

Sieg beim Heimspiel: A-Klässler TuS Kirchberg II um Peter Sauer (am Ball) setzte sich im Endspiel der Futsal-Kreismeisterschaft mit 3:2 nach Sechsmeterschießen gegen die Überraschungsmannschaft SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid II (Kreisliga B Süd) durch. Beide Teams qualifizierten sich für das Masters in Simmern.

Foto: hjs-Foto

0:0 stand es nach zwölf Minuten zwischen Kirchberg II und Niederburg II. Das Sechsmeterschießen musste entscheiden – und da wurde Niederburgs Keeper Pascal Neber zum tragischen Helden. Im Halbfinale war er im Shootout gegen Biebertal noch der Matchwinner gewesen, gegen Kirchberg II trat Neber dann als letzter SG-Schütze an. Nachdem Kirchbergs Kapitän Pascal Schmidt gegen Neber zum 3:2 verwandelt hatte, musste Neber treffen. Aber sein Gegenüber Lars Deutsch parierte. Kirchberg II sicherte sich zum ersten Mal die Kreismeisterschaft. „Geil“, jubelte Trainer Frank Hartmann: „Damit hatten wir nicht gerechnet. Im Laufe des Turniers haben wir uns gesteigert, am Ende hatten wir dann das Glück auf unserer Seite.“ Kein Trübsal bliesen die Niederburger. „Wir haben hier eine gute Nummer abgezogen“, war Spielertrainer Hüseyin Ucar stolz auf das Geleistete. Sein Torwart Neber hatte seinen Humor schnell wieder gefunden: „Ich habe den letzten Sechsmeter extra verschossen, damit wir am Sonntag beim Masters in einer Gruppe mit unserer Ersten sind.“

Spiel um Platz 3

Das Vorjahresfinale war diesmal nur das Spiel um Platz 3, das traditionell im Sechsmeterschießen ausgetragen wird: Hausbay gewann durch das 4:3 gegen Biebertal Bronze und immerhin 100 Euro Prämie. Titelverteidiger Biebertal fuhr als Vierter und mit 50 Euro in der „Portokasse“ nach Hause. Kleiner Trost für Hausbays Alex Merg: Er wurde zum dritten Mal in Folge bei der Kreismeisterschaft der Torschützenkönig.

Halbfinale

Biebertal (2:3 gegen Niederburg II) und Hausbay (2:3 gegen Kirchberg II) hatten im Semifinale im Sechsmeterschießen den Kürzeren gezogen. Biebertals Niederlage war letztlich nicht unverdient, denn in der regulären Spielzeit hatte Niederburgs Ucar kurz vor der Schlusssirene beim Stand von 1:1 den Pfosten getroffen. Das andere Halbfinale endete nach regulärer Spielzeit 0:0, weil Kirchbergs Kevin Schener Sekunden vor Schluss einen Hausbayer Torschuss von der Linie grätschte.

Gruppe A

Die Finalpaarung Kirchberg II gegen Niederburg II gab es bereits im ersten Gruppenspiel. Kirchberg II setzte sich knapp mit 2:1 durch und ebnete sich damit den Weg zum Gruppensieg. Glück hatte die Mannschaft von Frank Hartmann beim 1:1 gegen das Schlusslicht SG Eifelhöhe Beuren. Im A-Klasse-Duell glich Kirchbergs Patrick Daum mit einem Verzweiflungsschuss in der letzten Sekunde aus. Danach machte es die TuS-Reserve weniger spannend: Das 4:0 gegen B-Nord-Klub SG Müden II und das 1:0 gegen den SSV Boppard brachten die nötigen Punkte für Platz eins. Im Kampf um Platz zwei hätte Boppard gegen Kirchberg II im letzten Gruppenduell gewinnen müssen, daraus wurde nichts. Boppard war raus, Niederburg II als Zweiter mit sieben Zählern weiter. Der B-Süd-Klub hatte Anlaufschwierigkeiten (1:2 gegen Kirchberg II, 1:1 gegen Boppard), aber zwei klare Erfolge gegen Müden II (3:0) und Eifelhöhe (4:0) reichten für Platz zwei. Keine Rolle spielten die COC-Klubs Müden II und Eifelhöhe – und das war auch auf das Personal zurückzuführen: Beide hatten kaum Auswechseloptionen, schnell war die Luft raus. Bei Müden II spätestens nach der Verletzung von Martin Ibald, der im direkten Duell gegen Eifelhöhe (2:1) noch mit einem Doppelpack der Matchwinner war. Schöne Geschichte aus dem Eifelhöhe-Lager: Weil das Team des erkrankten Trainers Jens Fiedermann nur sechs Mann hatte, wurde kurzfristig morgens um elf Uhr Patrick Heinzen reaktiviert. „Ich dachte, wir fahren zu einem lockeren Hallenkick, auf einmal saß ich im Auto von Karl Scheid und war auf dem Weg zur Kreismeisterschaft“, lachte Heinzen. Scheid ist Heinzens Nachbar in Weiler, der Kreissachbearbeiter war der Turnierleiter in Kirchberg. Heinzen machte nach vierjähriger Fußballpause seine Sache übrigens prima: Die einzigen beiden Eifelhöhe-Tore gingen auf sein Konto.

Gruppe B

Die Favoriten Biebertal und Hausbay-Pfalzfeld setzten sich dank klarer Siege in ihrem letzten Gruppenspiel erwartungsgemäß durch. Biebertal sicherte sich mit dem 4:1 gegen B-Süd-Klub SSV Boppard II den ersten Platz, Hausbay-Pfalzfeld war nach dem 6:0 gegen den TuS Rheinböllen II (ebenfalls B Süd) von Platz zwei nicht mehr zu verdrängen. Das direkte Duell entschied Biebertal klar mit 3:0 gegen Hausbay. Boppard II und Rheinböllen II verkauften sich teuer, gegen die beiden A-Ligisten war letztlich aber kein Kraut gewachsen. Kurios das Rheinböllener 2:2 gegen Biebertal: In einer hektischen Partie gab es in zwölf Minuten gleich sechs Zehnmeter. Vier gingen rein, zweimal traf Yannik Augustin für Biebertal, zweimal Nico Poczjaj für Rheinböllen II. Ohne Punkt fuhr der einzige C-Ligist nach Hause: Der SV Bruttig-Fankel, der durch Martin Hess beim 1:2 gegen Rheinböllen II für das erste Tor des Tages sorgte, kassierte vier Niederlagen. Drei davon fielen denkbar knapp aus, im letzten Match beim 0:6 gegen Hausbay waren die Moselaner dann ohne Chance. Der ehemalige kanadische Nationalspieler Tam Nsaliwa lief für Bruttig-Fankel auf, konnte aber kaum Akzente setzen.

Das sagten die Offiziellen

Turnierleiter Karl Scheid: „Die Finalspiele waren sehr eng. Niederburg II war die Überraschung, aber davon lebt auch so ein Turnier. Ich fand alles sehr fair, es gab keine Rote Karte, ein Lob an die Schiris Waldemar Hafner, Leon Boos und Jonas Schäfer.“

Kreischef Karlheinz Dörschel: „Es war eine tolle Atmosphäre hier, der TuS Kirchberg war ein guter Ausrichter.“

Von unserem Redakteur Michael Bongard