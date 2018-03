TuS Kirchberg hat Platz bei der Futsal-Rheinlandmeisterschaft sicher

Der Fußballverband Rheinland hat zwei Wildcards in sogenannten „Einsteigerturnieren“ für die Futsal-Rheinlandmeisterschaft am 3. Februar in Boppard ausgelobt: Beide Tickets gehen in den Hunsrück.

In Mülheim-Kärlich gewann das Futsal-Team Hunsrück, bestehend aus A-Jugend-Regionalliga-Kickern des JFV Rhein-Hunsrück, das „Einsteigerturnier“, in Zell war nun der Bezirksligist TuS Kirchberg um (blaue Trikots, von links) Torsten Resch und Alex Singer (hier beim 2:0-Sieg gegen den SV Blankenrath) die beste Mannschaft. „Das war der einfachste Weg, um zur Rheinlandmeisterschaft zu kommen“, nahmen Kirchbergs Trainer Christian Schneider und seine Futsal-Experten das „Einsteigerturnier“ dankend an: „Sich beim Masters für die Rheinlandmeisterschaft zu qualifizieren, ist viel schwerer.“ Die Kirchberger stehen also am Sonntag ab 13 Uhr in Simmern nicht mehr unter Zugzwang, die Quali zur Rheinlandmeisterschaft ist geschafft. „Unser großes Ziel ist die Regionalmeisterschaft“, sagt Schneider. Das Finale der besten Futsalteams aus dem Südwesten findet am 17. Februar in Kirchberg statt. In Zell gewann Kirchberg alle Partien zu Null – 2:0 gegen Blankenrath (B Mosel), 7:0 gegen Kröv II (B Mosel), 4:0 gegen PSV Trier (C-Klasse), 4:0 gegen Kröv (Bezirksliga West) und 1:0 gegen das Futsal-Team Hunsrück, das auch in Zell dabei war und am Ende nur Vierter wurde. „Das Niveau war insgesamt bescheiden“, meinte Kirchbergs Schneider. bon Foto: Peter Scherer