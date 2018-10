Im vierten Jahrzehnt hat Alfons Fasel wirklich vollzogen, was vielen Machern großer Veranstaltungen so schwer fällt. Der Patron des „Westerwälder Keramik-Cups“ hat die Verantwortung in andere, in jüngere Hände gegeben. Statt bei der Gruppenauslosung für die 37. Auflage des U 17-Hallenfußballturniers mit dem Mikrofon in der Hand das Kommando zu führen, sitzt Fasel an seinem Tisch und verfolgt gelassen, wie Enkelin Lina und deren Freundin Fiona Kiesel als junge Glücksfeen ein gelbes Plastikdöschen nach dem anderen aus den drei Glasbehältern angeln und die Namen der Mannschaften vorlesen.

„Ich habe das alles lange genug gemacht“, sagt Fasel. „Um unsere vielen Sponsoren kümmere ich mich noch, weil ich seit vielen Jahren die Kontakte habe und als Rentner auch die ...

Lesezeit für diesen Artikel (529 Wörter): 2 Minuten, 18 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.