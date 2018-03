A-Junioren: Bastian Bleeser schießt SG 06 Betzdorf zum Titel

Souverän sicherte sich die A-Jugend der SG 06 Betzdorf bei der Endrunde in Rennerod die Futsal-Kreismeisterschaft. Auch die nachfolgenden Plätze belegten Teams aus dem Norden des Kreises Westerwald/Sieg.

Die Betzdorfer, nach dem plötzlichen Rücktritt von Trainer Alfonso Corces von Christian Puligheddu betreut, machten quasi einen Durchmarsch. Der Spielplan wollte es so, dass ausgerechnet die beiden bis dahin ungeschlagenen Teams der SG Betzdorf und der JSG Altenkirchen die finale Paarung bestritten. Diese entschied die SG 06 in einem weitgehend überlegen geführten Spiel mit 2:0 für sich. Die Betzdorfer erzielten beim Turnier dabei nicht nur die meisten Treffer (15:3), sondern hatten mit Bastian Bleeser auch den erfolgreichsten Torjäger (5 Treffer) in ihren Reihen. Puligheddu: „Wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert und das Turnier souverän durchgespielt. Ich bin stolz auf die Mannschaft.“ Die drei Erstplatzierten SG Betzdorf, JSG Altenkirchen und JSG Wisserland vertreten den Fußballkreis Ww/Sieg bei den Rheinlandmeisterschaften am Sonntag, 18. Februar, in Sinzig. Kreismeister SG 06 Betzdorf, hinten von links: Torschützenkönig Bastian Bleeser, Christian Platte, Tom Pirslijn, Gian Luca Puligheddu, Joussef El Hassan, Jary Braun, Christian Puligheddu; vorne von links: Tom Mockenhaupt, Dustin Hauptricht. si Foto: Willi Simon