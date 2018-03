Turnier der VG Baumholder: Wer kann den VfR ärgern?

Aus unserem Archiv

Baumholder

Am Sonntag stehen sich ab 13.30 Uhr in der Bruchwaldhalle in Freisen die Fußball-Teams der VG Baumholder gegenüber, um ihren Hallenmeister zu krönen. Dabei stellt sich wie in jedem Jahr die Frage, ob es einem Underdog gelingt, dem haushohen Favoriten VfR Baumholder, der wie immer zwei Teams stellt, ein Bein zu stellen.