Titelverteidiger erneut nicht zu stoppen: Die Meisenheimer brauchen andere Kaliber

Zehn Sekunden sind noch zu spielen, als Andy Baumgartner seine Faust ballt und einen lauten Jubelschrei durch die Konrad-Frey-Halle schickt. Der Trainer des Fußball-Landesligisten SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach weiß in diesem Moment, dass seiner Mannschaft die Titelverteidigung bei der Futsal-Kreismeisterschaft nicht mehr zu nehmen ist, und dass er darüber erleichtert ist, kann er nicht verhehlen.

Sie waren als hoher Favorit in das Turnier gegangen, die Kicker vom Glan, und sie wurden dieser Rolle jederzeit gerecht. Auch im Finale, das sie gegen Karadeniz Bad Kreuznach mit 3:0 für sich entschieden und dadurch 450 Euro Siegprämie und das Ticket für die Futsal-Südwestmeisterschaft abstaubten. Diese steigt am 28. Januar ab 10 Uhr in Contwig.

Dann werden sich die Meisenheimer mit anderen Kalibern messen. Teams wie Arminia Ludwigshafen, der SC Idar-Oberstein oder der TuS Hohenecken warten. Im Kreis sind die Meisenheimer, was Futsal betrifft, den Widersachern enteilt, und die Kontrahenten, die letztlich vergeblich versucht hatten, an dieser Vormachtstellung zu rütteln, sahen das auch allesamt ein. „Die Meisenheimer sind das einzige Team, bei dem das Ganze wirklich nach Futsal aussieht. Sie spielen technisch sauber, und sie werden auch nicht unruhig, wenn sie mal in Rückstand geraten“, betonte Johannes Balzer von der SG Hüffelsheim/Niederhausen/Norheim. „Die Meisenheimer haben schon verdient gewonnen. Wir sind froh, dass wir im Finale waren, aber mehr war nicht drin“, stellte Mahsun Kalbisen, Torhüter von Karadeniz Bad Kreuznach, fest.

Die Löwen hatten zweifelsohne eine respektable Vorstellung abgeliefert mit ihrem Einzug ins Endspiel, schließlich waren bei Karadeniz einige Akteure dabei, die tags zuvor schon für das Ü32-Team aufgelaufen waren, und das sehr erfolgreich (siehe: „Löwen-Oldies jubeln beim Debüt“). Diesmal war im Finale nichts zu holen. Karadeniz versuchte zwar mit einer bissigen Spielweise, die Meisenheimer zu verunsichern, doch die SGM blieb cool, auch nach einer Roten Karte, die Marius Gedratis nach einem Stoßen gegen Ismet Senel gesehen hatte. Gedratis hatte zuvor per Zehnmeter das 1:0 erzielt, vom Punkt aus war später auch noch Carlos Borger zum 3:0 erfolgreich. Dazwischen war Malik Yerima das 2:0 gelungen. Yerima war mit fünf Treffern auch der erfolgreichste Schütze des Turniers.

„Ich denke, dass wir insgesamt verdient gewonnen haben“, sagte SGM-Trainer Baumgartner, nachdem sein Team gerade den Pokal entgegengenommen hatte. Er ergänzte: „Wir trainieren Futsal nicht explizit, aber man merkt bei uns, dass uns das wichtig ist. Wenn man sieht, wo wir schon überall waren, welche Erfahrungen wir durch Futsal schon gemacht haben, ist auch relativ schnell erklärt, warum wir immer versuchen, mit unserer besten Mannschaft aufzulaufen.“ Darauf indes hatte die SG Eintracht Bad Kreuznach verzichtet, der im Vorfeld als größter Meisenheimer Konkurrent angesehene Verbandsligist. Einige Stammspieler waren bei der SGE zwar dabei, aber eben auch einige Perspektivspieler oder Kicker aus dem Reserveteam – das war zu wenig, um die Meisenheimer anzugreifen.

Es reichte noch nicht einmal zum Überstehen der Gruppenphase. Die Eintracht verabschiedete sich nach einem 0:2 gegen das Überraschungsteam, den VfL Sponheim. „In diesem Spiel haben wir versagt“, machte Eintracht-Teammanager Marc Killat deutlich. Killat hatte das Team betreut. „Wir waren in den Spielen davor nicht so schlecht, aber unser Anspruch war natürlich ein ganz anderer. Wir haben uns vor dem Turnier darauf eingeschworen, dass wir das Ding gewinnen wollen. Und dass wir uns nicht blamieren wollen“, erläuterte Killat. Er stellte im Nachhinein die entscheidende Frage selbst – und gab auch sogleich eine Antwort darauf: „Haben wir uns blamiert? Wenn man die nackten Ergebnisse sieht, kann man darauf sicherlich mit Ja antworten. Ich finde aber, dass es insgesamt nicht so schlecht war und dass die Sponheimer es gegen uns auch gut gemacht haben.“ Der VfL holte sich später den dritten Platz durch einen 6:5-Sieg nach Sechsmeterschießen gegen den Bezirksligisten TuS Hackenheim. „Wir wollten nicht nur der Lückenfüller sein, sondern auch etwas reißen. Das ist uns gelungen“, sagte der Sponheimer Spielertrainer Sebastian Grünewald. Freilich hatte auch der VfL gegen die Meisenheimer kein Land gesehen, im Halbfinale hatte es ein 0:4 gesetzt.

Insgesamt zufrieden zeigte sich der Kreisvorsitzende Thomas Dubravsky: „Ich denke, wir haben ein schönes Turnier gesehen und ein technisch hohes Niveau.“ Mit 260 zahlenden Zuschauern und insgesamt bis zu 450 Futsalfans auf der Tribüne war Dubravsky ebenfalls einverstanden – auch wenn sich die Tribüne zum Endspiel wieder deutlich geleert hatte. Ein Wermutstropfen war die Verletzung des Winterbacher Torhüters Christoph Espenschied, der mit einem lädierten Knie ins Krankenhaus gebracht wurde. Eine andere Tatsache ärgerte Dubravsky zumindest ein bisschen: Als am Ende alle Teilnehmer gewürdigt wurden – und zudem Preise für sämtliche Teams abholbereit lagen –, waren nur noch sechs der zehn Mannschaften mit mindestens einem Vertreter anwesend. „Leider gibt es Teams, die den Gemeinschaftsgedanken nicht leben“, kritisierte Dubravsky.

