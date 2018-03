Manndecker-Legende Axel Roos reist als Coach an

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Am Wochenende veranstaltet die JSG Nahetal zum vierten Mal den Sparda-Bank-Cup. Wie in den Vorjahren werden über 50 Mannschaften aus ganz Rheinland-Pfalz in der Weierbacher Bein-Sporthalle zu Gast sein. Doch damit nicht genug: In Westwacht 08 Aachen gibt sich auch ein Team aus Nordrhein-Westfalen die Ehre.