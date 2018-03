Hallenmeisterschaft VG Herrstein/Rhaunen: SG Kirschweiler und SG Idarwald souverän weiter

Die SG Kirschweiler/Leisel hat sich mit einer lupenreinen Bilanz das Endrundenticket für die Hallenfußball-Meisterschaft der Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen gesichert. Die Mannschaft von Trainer Michael Lorenz entschied ihre Begegnungen in Vorrundengruppe B deutlich für sich, während der TuS Breitenthal mit einer Niederlage als Tabellenzweiter ebenfalls einen Platz in der Endrunde buchte.

Zu Turnierbeginn hatten die Kombinierten aus Kirschweiler und Leisel noch etwas Sand im Getriebe. Im Auftaktspiel erwischte der TV Hettenrodt sogar den besseren Start, hatte aber Pech, dass Klod Lazar und Spielertrainer Jens Bartholomes nur das Aluminium trafen. Mit andauernder Spielzeit schwanden aber die Körner beim B-Klassisten, während der die SG Kirschweiler allmählich aufzudrehen begann. Durch die ganze Vorrunde gefällig agierten dabei Jan Schmidt und Sven Werle, die beide fünf Treffer erzielten. Einzig Breitenthals Florian Halberstadt präsentierte sich in noch größerer Torlaune und netzte insgesamt sechsmal. Dennoch mussten auch die Breitenthaler gegen die SG Kirschweiler eine klare 1:5-Niederlage einstecken.

Einen ebenfalls perfekten Start ins Turnier schaffte die Spvgg Fischbach. Die „Eulen“ entschieden ihre ersten beiden Vorrundenpartien gegen den TuS Veitsrodt und Hettenrodt mit 3:0 für sich. Die SG Kirschweiler war im dritten Spiel dann aber eine Nummer zu groß. Gegen die Geschwindigkeit von Werle, Daniel Will und Schmidt wirkten die Fischbacher Verteidigungsbemühungen häufig zu behäbig, am Ende verließ die SG den Hallenboden mit einem klaren 5:2-Erfolg.

Den zweiten Platz sollten also der TuS Breitenthal und Fischbach unter sich ausmachen. Die Spvgg ging durch Marcus Fuhr in Führung, Spielertrainer Timo „Kiki“ Conradt übernahm aber Verantwortung und glich aus. Allmählich erarbeitete sich Breitenthal ein Übergewicht und konnte sich dank eines Doppelschlag von Halberstadt absetzten. Für die Entscheidung sorgte dann ausgerechnet TuS-Schlussmann Niklas Lohr, der die Kugel von seinem eigenen Strafraum in die Maschen seines Gegenübers schoss und damit den einzigen Treffer eines Torhüters markierte.

Vorrundengruppe C

Die SG Idarwald ist ihrer Favoritenrolle in der Vorrundengruppe C gerecht geworden. Der Titelverteidiger zog verlustpunktfrei in die Endrunde ein und präsentierte sich dabei in richtiger Torlaune.

Entschieden wurde das Klassement erst im letzten Vorrundenspiel des Tages. Da traf die SG nämlich auf die bis dahin ebenfalls doppelt siegreiche Spvgg Hochwald. Dabei erwischte die SG Idarwald den besseren Start und führte schnell 2:0. Die Spvgg Hochwald steckte aber nicht auf und blieb stets gefährlich. Den Unterschied machte ein 19-Jähriger aus. SG-Spieler Dennis Wolf hatte in der Rhaunener Halle schon in den ersten beiden Begegnungen eine bärenstarke Performance abgeliefert. Wieselflink auf den Beinen und mit einem guten Gefühl für den Raum ausgestattet, stellte er die gegnerischen Verteidiger ein ums andere Mal vor große Schwierigkeiten. Im letzten Gruppenspiel gegen Hochwald lief Wolf dann zur Höchstform auf und zeichnete beim 5:3-Erfolg für vier Treffer verantwortlich. Insgesamt trug sich der SG-Angreifer siebenmal in die Torschützenliste ein. Schon beim Auftaktspiel gegen den SV Hottenbach hatte Wolf genetzt.

Der B-Klassist bot eine ordentliche Leistung gegen die Mannschaft von Spielertrainer Eduard Meisner, war aber beim 0:4 chancenlos. Um die Chance auf einen Endrundenplatz zu wahren, benötigte der SV Hottenbach also einen Sieg gegen die Spvgg Hochwald, die sich zuvor gegen die SG Oberreidenbach (3:1) durchgesetzt hatte. Tatsächlich entwickelte sich eine hitzige Partie, in der die Hottenbacher zu Beginn die besseren Argumente hatte und mit 2:1 führten. Doch eine Unterzahlsituation führte schließlich zum Ausgleichstreffer der Spvgg Hochwald, die am Ende dann 4:2 siegte.

Nach der Vorrunde haben sich also der TuS Mörschied, der SV Bundenbach, die SG Kirschweiler/Leisel, der TuS Breitenthal, die SG Idarwald, die Spvgg Hochwald und als beste Gruppendritte der SV Niederwörresbach und die Spvgg Fischbach für die Endrunde am Samstag qualifiziert.

Von unserem Mitarbeiter Maximilian Storr