Die Winterversion des Alemannen-Turniers: Rodrigues zieht positives Masters-Fazit

Aus unserem Archiv

Bingen

Für Nelson Rodrigues stand am Tag nach dem ersten Zollamt-Hallenmasters in der Binger Rundsporthalle erst einmal Entspannung auf dem Programm. Der Bad Kreuznacher machte sich auf den Weg in seine portugiesische Heimat, um ein paar Tage Urlaub zu genießen. Den hatte sich der 39-Jährige durchaus verdient. Das Hallenfußball-Event, das er vor einigen Monaten angestoßen und mit Unterstützung umgesetzt hatte, war von Mannschaften wie Zuschauern gleichermaßen gut angenommen worden.