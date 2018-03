Auch Bogenlampe stoppt Heimbacher nicht: SV gewinnt AH-Turnier der VG Baumholder

Aus unserem Archiv

Freisen

SV Heimbach heißt der Sieger der AH-Hallenfußballmeisterschaft in der Verbandsgemeinde Baumholder. Das SV-Team war in Freisen fast ausschließlich mit Spielern angetreten, die sonst bei den Männern zum Einsatz kommen, darunter der überragende Michael Randolph. So waren die Heimbacher das stärkste Team, hatten am Ende aber Glück, dass der VfR Baumholder das Turnier nicht konzentriert durchzog.