Rot-Weiß gewinnt zum ersten Mal den Pokal

TuS Rot-Weiß Koblenz hat beim diesjährigen Sesterhenn-Cup alle anderen Teams in den Schatten gestellt. Zum ersten Mal in der Turniergeschichte ging der Titel des Hallenfußball-Klassikers an den Oberligisten. Die Vorstädter bezwangen im Endspiel den Ligakonkurrenten FV Engers mit 1:0. In einem umkämpften und bis zum Schluss spannenden Finale gelang Alexis Weidenbach der entscheidende Treffer zum Turniersieg.

In der Vorrunde gegeneinander gespielt, in den Finalspielen wiedergetroffen – die beiden Oberligisten Rot-Weiß Koblenz und FV Engers (linkes Foto, Rot-Weiß in roten Trikots, vorn mit Marvin Weber) spielten in der Vorrunde des Mülheim-Kärlicher Hallenfußballturniers gegeneinander und trafen später erneut im Endspiel aufeinander. Beide Male gewannen die Rot-Weißen, in der Vorrunde mit 4:0, im Endspiel 1:0. Ebenfalls in der Vorrunde begegneten sich der TuS Mayen (weiße Trikots) und die Spvgg Wirges. Während es in der Vorrunde 1:1 hieß, waren die Mayener im Neunmeterschießen um den dritten Platz treffsicherer und gewannen 4:2. Fotos: Wolfgang Heil Foto: Wolfgang Heil

Der Koblenzer Co-Trainer Marko Sasic strahlte nach dem gewonnenen Finale in der Mülheim-Kärlicher Philipp-Heift-Halle: „Das Turnier hat großen Spaß gemacht. Ich bin mit der Mannschaftsleistung absolut zufrieden. Man hat gesehen, dass die Jungs die Veranstaltung ernst genommen haben. Die Vorgaben wurden zu 100 Prozent umgesetzt.“

Sascha Watzlawik vom unterlegenen Finalisten FV Engers haderte derweil nach der knappen Niederlage ein wenig. Der Trainer des entthronten Titelverteidigers bilanzierte: „Dass wir das Endspiel verloren haben, ist natürlich ärgerlich. Wenn man im Finale steht, will man das Turnier auch gewinnen. Wir hatten die Chance zum 1:1-Ausgleich, leider ist das Tor nicht gefallen. Dennoch hatten wir über den Tag gesehen viel Spaß.“ Den dritten Rang sicherte sich wie schon im Vorjahr der TuS Mayen. Zwar hatten die Eifeler im Halbfinale mit 2:3 gegen Engers das Nachsehen, doch im anschließenden Neunmeterschießen um den dritten Platz konnte sich der Rheinlandligist gegen die klassentiefere Spvgg EGC Wirges behaupten. Zum Matchwinner avancierte dabei Tobias Uhrmacher, der den entscheidenden Neunmeter zum 4:2-Endstand verwandelte. „Wir haben eine sehr gute Gruppenphase gespielt und viele Tore geschossen. Im Halbfinale haben wir dann leider ein bisschen unglücklich verloren. Trotzdem sind wir absolut zufrieden, wir haben einen tollen Fußball gezeigt“, gab Mayens Co-Trainer Sebastian Thielen zu Protokoll. Nikolai Foroutan vom Turniervierten EGC Wirges, der im Halbfinale erst im Neunmeterschießen an Rot-Weiß Koblenz gescheitert war (3:5), meinte: „Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen. Wir haben den Verein gut repräsentiert und ein ordentliches Turnier gespielt. Für uns war es ein guter Start in das neue Jahr, so kann es gerne in der Liga weitergehen.“ Ein wahres Torspektakel bot in der Gruppenphase das Duell zwischen der SG 99 Andernach und einer Frankfurter Auswahl. Die Partie wog hin und her und endete schließlich nach mitreißenden zehn Minuten mit einem 4:4-Unentschieden. Auch in den anderen Begegnungen fielen reichlich Tore, insgesamt wurden in 34 Spielen über 150 Treffer erzielt. Den Titel des Torschützenkönigs sicherte sich Michael Fiebiger vom VfB Linz (7 Treffer). Mit Armin Jusufi wurde ein Akteur aus den Reihen des Turniersiegers zum besten Feldspieler gekürt, Mannschaftskollege Luca Beck erhielt die Auszeichnung zum besten Torwart.

Hinter den Erwartungen zurück blieb der Rheinlandligist TuS Koblenz II. Bereits vor ihren beiden abschließenden Gruppenspielen hatte die Regionalligareserve alle Chancen auf ein Weiterkommen verspielt. Auch für den Gastgeber SG 2000 Mülheim-Kärlich war das Turnier schon nach der Vorrunde beendet. Kapitän Paul Lauer zog dennoch ein positives Fazit: „Natürlich wären wir gerne ins Halbfinale eingezogen. Aber insgesamt bin ich zufrieden mit der gezeigten Leistung. Wir hatten unser Highlightspiel gegen Rot-Weiß Koblenz, das wir gewinnen konnten.“

Außenseiter FC Germania Metternich hatte erwartungsgemäß nichts mit der Titelvergabe zu tun. Der Bezirksligist, der einen Tag zuvor schon ein Testspiel gegen den Regionalligisten TuS Koblenz absolviert hatte, landete in seiner Gruppe auf dem letzten Platz. „Leider haben wir die beiden ersten Spiele etwas unglücklich verloren, wir waren nicht effektiv genug. Am Ende hat den Jungs die Kraft gefehlt, wir hatten kaum Wechselmöglichkeiten“, resümierte der Metternicher Trainer Patrick Baade.

