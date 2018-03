Favoriten scheitern an unterklassigen Teams

Aus unserem Archiv

Plaidt/Mendig

Die Fußball-Hallenturniere in Plaidt und Mendig haben jeweils einen Überraschungssieger hervorgebracht. Beim Pellenz-Supercup in Plaidt triumphierte ein A-Ligist, den Titel bei der offenen Verbandsgemeinde-Meisterschaft in Mendig sicherte sich ein Bezirksligist.