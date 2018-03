Acht Teams spielen um den Brohltal-Titel

Zwei Wochen nach dem Jahreswechsel schnüren die Seniorenfußballer aus dem Brohltal ihre Hallenschuhe, um zum 28. Mal den Indoor-Meister der Verbandsgemeinde auszuspielen.

Los geht es am Samstag, 13. Januar, um 13.30 Uhr im Brohltal-Sportzentrum in Niederzissen. Ausrichter ist der SC Wassenach, der bisher schon zweimal Gastgeber war, aber noch kein Turnier gewinnen konnte.

In Gruppe A trifft der Elfte der Kreisliga B Ahr auf den Tabellennachbarn SG Franken/Königsfeld, das Schlusslicht des Kreisoberhauses und fünffachen Titelträger, die SG Wehr/Volkesfeld/Rieden. Da wird dem SV Hohenleimbach als einzigem D-Liga-Vertreter nur die Außenseiterrolle bleiben.

Von der Papierform her dürfte in der Gruppe B der A-Klassensiebte SV Oberzissen, in den beiden Vorjahren jeweils Vizemeister, die besten Karten besitzen. Doch die beiden B-Liga-Vertreter SG Kempenich/Spessart und SpVgg Burgbrohl werden hier ein ernstes Wörtchen mitreden wollen. Da wird es der SC Niederzissen als C-Ligist schwer haben, das Halbfinale zu erreichen.

In der Gruppenphase, eröffnet mit der Partie SG Franken gegen SC Wassenach, wird jeweils einmal 15 Minuten gespielt. Die Halbfinalbegegnungen (ab 18 Uhr) und das Endspiel (19.30 Uhr) sind auf zweimal zehn Minuten angesetzt. Bei der anschließenden Siegerehrung werden auch der beste Torhüter und der treffsicherste Schütze ausgezeichnet.

Zudem gibt es wie in allen Jahren zuvor bei jedem Spiel eine Torprämie zu gewinnen. Der Eintritt ist frei. hjs