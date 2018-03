Für die Regionalliga-Fußballerinnen des SV Holzbach (in Grün, von links mit Stella Adam, Hanna Lena Diel und Alina Kuhn) halten die Ostertage zwei überaus interessante Spiele bereit: Zum einen geht es in der Meisterschaft am Karsamstag (17 Uhr) zu Hause gegen die DJK Saarwellingen, die Partie wird auf dem Kunstrasen in Simmern stattfinden. Und zum anderen steht am Ostermontag um 16 Uhr das Rheinlandpokal-Viertelfinale beim Rheinlandligisten TuS Issel II an. Für Holzbachs Trainer Tobias Blatt haben beide Duelle eine wichtige Bedeutung: „Wir gucken erst einmal auf Saarwellingen, ich erwarte am Samstag, dass einige Leistungsträgerinnen vorne weg gehen.

Wir sind aktuell aus verschiedenen Gründen in keiner guten Verfassung, einige laufen ihrer Form hinterher. Beim 1:3 in Issel war das schon viel besser als bei der Niederlage in Montabaur. ...

