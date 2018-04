Die Regionalliga-Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr sind am Sonntag (14 Uhr) beim 1. FC Riegelsberg gefordert. Dort will sich die Mannschaft von Trainerin Jacqueline Dünker für die Hinspielniederlage in Bad Neuenahr revanchieren und zudem Wiedergutmachung für die 0:5-Heimpleite leisten, die den SC 13 im Titelrennen vorentscheidend zurückgeworfen hat. Tabellenführer TuS Issel ist bereits sechs Punkte entfernt, der Zweite FC Speyer hat auch schon vier Zähler Vorsprung auf die drittplatzierten Bad Neuenahrerinnen.

Fehlen wird den Kurstädterinnen in Riegelsberg Topstürmerin Luisa Grosch, die sich vor 14 Tagen einen Kreuzbandriss zuzog und damit den Rest der Saison verpassen wird. Riegelsberg kämpft vehement um den ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.