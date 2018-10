Mit einem zweiten Rang in ihrer Division verteidigten die Eichener Co-Pilotin Lisa Stengl und ihr Fahrer Markus Drüge (Hamm/Westfalen) im Suzuki Swift Sport ihre Führung in der Gesamtwertung des ADAC Rallye Masters. Bei den 13 Wertungsprüfungen, die bei der ADMV Rallye Erzgebirge, dem siebten Lauf des ADAC Rallye Masters zu absolvieren galt, setzte das Führungsduo in der Gesamtwertung der Meisterschaft auf die sichere Variante. Wie gut diese Taktik war, zeigte sich bereits am Abend des ersten Renntages.

„Bei der dritten Wertungsprüfung haben im Rundkurs in der zweiten Runde die Reifen zu sehr geschmiert, sodass wir gegen den Bordstein geprallt sind“, erzählte Lisa Stengl. Infolge war der vordere ...

Lesezeit für diesen Artikel (327 Wörter): 1 Minute, 25 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.