Bei den deutschen Meisterschaften in Hannover war die Luftpistolen-Mannschaft des SV Ergeshausen am Start. Im Einzel belegte Jürgen Fritsch, bei den Senioren I mit 300,4 Ringen unter 108 Teilnehmern den 32. Platz. Bei den Senioren II erreichte Josef Rodenbusch ebenfalls Rang 32 mit 300,0 Ringen. Da sich beide SVE-Schützen im jeweils ersten Drittel des Feldes platzierten, erhielten sie die Meisterschaftsmedaille. Klaus-Peter Riegelmeier landete mit 289,8 Ringen auf Rang 81. Hier waren 99 Teilnehmer am Start. Unter 36 Mannschaften erreichten die Einricher Platz 18.

Werner Meyer schoss in der mit 96 Teilnehmern besetzten Klasse Senioren III mit dem Gewehr aufgelegt über 50 Meter 301,4 Ringe und wurde damit 65. Mit der Sportpistole (Auflage) landete ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.