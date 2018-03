Die Reiter aus der hessischen Nachbarschaft haben dem Hallenturnier des Zucht-, und Fahrvereins Diez am vergangenen Wochenende ihren Stempel aufgedrückt. 25 Prüfungen, 6 davon mit zwei Abteilungen, standen zwischen Freitag und Sonntag auf dem Kirschenberg auf dem Programm, nicht weniger als 16 erste Plätze gingen an die Teilnehmer aus Kirberg, Elz, Villmar, Niederzeuzheim und Co. Mit den Eisenmenger-Schwestern hat der Reit- und Fahrverein Niederzeuzheim unter anderem drei Amazonen in seinen Reihen, die in Diez den Erfolg gebucht hatten. Vier Siegerschleifen in L- und M-Prüfungen nahmen sie mit in den Hadamarer Stadtteil. Alena und Riana gewannen jeweils einmal, Darline holte zwei Siege – unter anderem in der schwersten Prüfung zum Abschluss des Turniers. Die Gewinnerin brachte mit ihrer Erfolgsstute For Leonie zwei fehlerfreie Umläufe in den M**-Parcours und erreichte in der Siegerrunde mit 34,84 Sekunden die schnellste Zeit der „Nuller“. Ein Ergebnis, das der logische Schlussakkord der drei Tage in Diez sein sollte, hatte die Inhaberin des Goldenen Reitabzeichens zuvor doch bereits in allen vier M-Prüfungen Top-Drei-Resultate mit vier unterschiedlichen Pferden erreicht und neun Platzierungen gesammelt. Manfred Scheid vom Reitverein Montabaur-Horressen schaffte zwar die beste Zeit in der Siegerrunde, ein Abwurf katapultierte ihn jedoch hinter Eisenmenger und Ulrich Hensel (PSV Breitenhaide-Ortenburg) auf Rang drei.

Der gastgebende Verein hat derzeit niemanden, der in den schweren Prüfungen vorne mitmischen kann. Die Diezer richten den Fokus auf den Nachwuchs, der beim Heimturnier sein noch relativ frisch erlerntes ...

