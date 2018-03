Mühlentaler gewinnt den Krimi, und die Squashfreunde Idar-Oberstein feiern wichtigen Sieg

Wichtige Punkte holten die Squashfreunde Idar-Oberstein beim Regionalliga-Heimspieltag im Jahnhaus gegen Heidenkopf. Gegen Titelanwärter SC Illtal gab es allerdings nichts zu holen.

Wegen der Ausfälle von Daniel Verhoeven und Kim Müller-Steinbrech rückte Françoise Donven erstmals ins Team. Gegen Michael Wöffler spielte sie gut, wenn sie es in die Offensive schaffte. Am Ende stand aber eine 1:3-Niederlage. Michael Roller unterlag im ersten Satz gegen Herbert Britten im Tiebreak. Doch dann sicherte sich Roller die Sätze zwei und drei, ehe im vierten Durchgang dann doch wieder der Wurm drin war. In einem engen letzten Satz setzte sich Roller dann aber 11:8 durch.

Parallel starteten dann Timo Mühlentaler gegen Frank Skowronek und Julian Messerschmidt gegen Damien Bellot. Messerschmidt spielte in den ersten beiden Sätzen konsequent und ging 2:0 in Führung. Im dritten Satz ließ dann aber die Präzision etwas nach und er kassierte das 1:2. In der gleichen Zeit lag Mühlentaler 0:2 zurück. Messerschmidt erhöhte derweil das Tempo und sicherte sich den 3:1-Sieg. Im Nebencourt entwickelte sich ein echter Krimi. Im Tiebreak des dritten Satz konnte Mühlentaler zwei Matchbälle abwehren und setzte sich unter großem Jubel mit 18:16 durch. Den vierten Satz sicherte er sich ungefährdet. Im fünften Durchgang wurde es wieder eng, doch am Ende verwandelte der Idar-Obersteiner seinen dritten Matchball zum 11:9-Sieg. Die Freude über drei wichtige Punkte gegen den direkten Konkurrenten in der Tabelle war groß.

Gegen Illtal gab es erwartungsgemäß nicht viel zu holen. Lediglich Roller siegte mit einer starken Leistung 3:1 gegen Stefan Alt. An allen anderen Position setzte es 0:3 Niederlagen. jum/sn