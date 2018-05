Erfolg auf der ganzen Linie für Mohamed Abdallah: größter Sieg, größte Kulisse und größte Kampfbörse für den Sinziger Kampfsportler. Der 23-Jährige hat in der 20.000 Zuschauer fassenden Ethias Arena von Hasselt (Belgien) und vor Fernsehzuschauern in Belgien und den Niederlanden das Finale um den „A 1 World Combat Cup“ gewonnen. Der Sieg bei diesem Turnier des A1 WCC, eines Verbands im Bereich der „Mixed Martial Arts“, hat dem Schwergewichtler stolze 80.000 Euro eingebracht. Insgesamt betrug die Kampfbörse 110.000 Euro. „So eine Gage ist schon eine Seltenheit“, so Abdallah.

Schließlich wird dieses Finale mit acht Kämpfern aber auch nur alle paar Jahre ausgetragen. Am Erfolg von Abdallah gab es nichts zu deuteln. Drei Kämpfe hatte er bestritten, zwei davon ...

Lesezeit für diesen Artikel (404 Wörter): 1 Minute, 45 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.