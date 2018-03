Benedikt Mockenhaupt ist ebenso talentiert wie ehrgeizig. Wer zum ersten Mal bei einer Europameisterschaft sein Land vertritt, sich gut gegen eine Konkurrenz behauptet, die zum Großteil einem älteren Jahrgang angehört und demnach mehr Erfahrung mitbringt, kann zunächst schon stolz sein, es überhaupt geschafft und dann noch den Wettkampf in der vorderen Hälfte abgeschlossen zu haben. Der Nachwuchsschütze des Wissener SV, der als Jugendlicher an der Luftgewehr-Juniorenkonkurrenz der Europameisterschaft in Györ teilnahm, verspürt natürlich diesen Stolz, den Deutschen Schützenbund vertreten zu haben. Aber dann spricht doch der Ehrgeiz aus seinen Worten: „Ich habe mir mehr erhofft“, kommentiert der Rosenheimer seinen 29. Platz im Einzel (61 Starter) mit 615,9 Ringen bei 60 abgegebenen Wettkampfschüssen. „Im Training und in den meisten Wettkämpfen schieße ich mehr“, sagt er. „Bei den letzten Sichtungen waren es jeweils mehr als 620 Ringe.“

Seit dem Wettkampf in Ungarn weiß Benedikt Mockenhaupt, dass er mit solchen Resultaten zu den besten Junioren Europas zählen kann – und das als Jugendlicher. Denn in Györ ging ...

Lesezeit für diesen Artikel (418 Wörter): 1 Minute, 49 Sekunden

