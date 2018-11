Jorge Diaz schießt in seiner zweiten Saison für die Schützenbrüderschaft Freiheit. 394,6 Ringe traf der Spanier bei acht Einsätzen für den amtierenden Deutschen Luftgewehr-Meister aus Osterode. Aber es ist in diesem Jahr ein ungeschriebenes Gesetz, dass Schützen, die gegen den Wissener SV an den Schießstand gehen, noch einmal deutlich draufsatteln. „Dieses Pech klebt uns momentan irgendwie an den Füßen“, hadert WSV-Trainer Bernd Schneider nach dem Wettkampfwochenende in Kropp kurz vor der dänischen Grenze, das eine weitere Niederlage einbrachte.

Die Siegstädter unterlagen Freiheit mit 1:4 und stehen in der Tabelle weiterhin auf dem drittletzten Platz. Diaz, der Olympiateilnehmer aus Oviedo, setzte am Samstag 39 von 40 Schüssen in die ...

Lesezeit für diesen Artikel (272 Wörter): 1 Minute, 10 Sekunden

