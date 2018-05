Eine der ältesten Triathlon-Langdistanzen wird in Japan auf der subtropischen Insel Miyakojima durchgeführt. Was 1985 mit 243 Teilnehmern begann, hat sich mit mehr als 1700 Athleten zu einem der weltweit teilnehmerstärksten Rennen entwickelt. Nachdem der Alsdorfer Simon Jung (Ejot-Team TV Buschhütten) 2017 nach einer Wettkampfpause dort überraschend Zweiter geworden war, hatte er aufgrund der guten Leistung auch für dieses Jahr eine Einladung erhalten – und zeigte erneut eine beeindruckende Vorstellung. Das Ziel erreichte Jung in der Zeit von 8:07:16 Stunden als Dritter.

Seit 1985 wird dieser Dreikampf, der geprägt ist von schwierigen klimatischen Bedingungen, hoher Luftfeuchtigkeit, extremer Hitze und windanfälligen Strecken, auf der Insel in der Präfektur Okinawa im Südpazifik ausgetragen. Schwimmend sind ...

Lesezeit für diesen Artikel (279 Wörter): 1 Minute, 12 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.