Für Junioren-EM qualifiziert: Mockenhaupt führt deutsche Schützen in Ungarn an

Das Privileg, den Wissener SV bei Europameisterschaften vertreten zu dürfen, genoss bislang lediglich Kevin Zimmermann. Das galt bis zum vergangenen Wochenende. Da zeigte nämlich WSV-Rohdiamant Benedikt Mockenhaupt einmal mehr, welches Potenzial in ihm steckt: Beim Europameisterschafts-Qualifikationswettkampf in Pfreimd (Bayern) schoss der Rosenheimer mit dem Luftgewehr bei drei Programmen zu je 60 Schuss 621,5 Ringe, stand in der Abschlusswertung ganz vorne und wird bei der EM im ungarischen Györ vom 20. bis 24. Februar das Junioren-Trio des Deutschen Schützenbundes anführen. Maximilian Ulbrich und Pascal Melchert sicherten sich mit 619,5 beziehungsweise 618,1 Ringen die weiteren Plätze.