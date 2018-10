Am letzten September-Wochenende wurden die Clubmeisterschaften im Vierer beim GC Westerwald in Dreifelden ausgespielt. Bei traumhaftem Herbstwetter war an Tag 1 ein Vierer mit Auswahldrive zu spielen. Agnes Bruchof und Alexander Hennes legten eine 82 er-Runde vor, die Teams Claudia Terborg/Monika Beißwenger, Petra Albath/Bernd Fisch und Rita Scheer/Peter Scheer brauchten je 85 Schläge. Tag zwei bedeutete klassischer Vierer. Hier zeigten Thorsten Waßmann und Markus Roßbach mit 82 Schlägen, was sie können. Das Team Roland Spier/Ludwig Merz ging mit 83 Schlägen vom Platz. Das Führungsteam des Vortages – Bruchof/Hennes – konnte sich mit 89 Schlägen nicht behaupten, Terborg/Beißwenger spielten stabil mit 84 Schlägen. Am Ende siegten Markus Roßbach und Thorsten Waßmann (168 Schläge), Monika Beißwenger und Claudia Terborg sowie Ludwig Merz/Roland Spier teilten sich knapp dahinter Platz zwei mit je insgesamt 169 Schlägen. Das Foto zeigt von links: Claudia Terborg, Monika Beißwenger, Uwe Dillenberger, Michaela Schneider, Markus Roßbach, Thorsten Waßmann, Roland Spier und Ludwig Merz.

Foto: Golfclub Westerwald

