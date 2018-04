Nach einer viel zu langen Winterpause konnte die Saison im Golf-Club Westerwald endlich gestartet werden. Zum Auftakt ging es zum Fähnchenwettspiel auf den Platz. Hierbei handelt es sich um eine besondere Spielform, bei der sich die Tagesform der Teilnehmer daran zeigt, wie weit sie mit vorgegebener Schlagzahl auf der 18-Loch-Anlage kommen.

Wer einen nicht so guten Tag hat, muss vielleicht schon lange vor dem Loch des 18. Grüns aufgeben. Ist ein Spieler jedoch in besonders guter Form, so kann es sein, ...